Зеленcкий и Макрон обсудили "Нормандию"

Украинский и французский лидеры приветствовали возобновление переговоров по Донбассу в нормандском формате.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон вечером в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщил глава Украинского государства в Instagram.

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы Нормандского формата - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский отметил участие Макрона в восстановлении переговорного процесса в нормандском формате.

"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников N4 возможной. Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", - заявил украинский президент.

Напомним, Владимир Зеленский положительно оценил факт встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" в Париже. На Банковой отметили, что для Киева приоритетом остается достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе.

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