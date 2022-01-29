В Черном море РФ задержала двоих украинских рыбаков - омбудсмен

Двое мужчин вышли 25 января в море на рыболовном судне Волга из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

В акватории Черного моря российские пограничники незаконно задержали двух граждан Украины, не предоставив официальной информации об инциденте Киеву. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне Волга из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники", - говорится в сообщении.

Денисова информировала, что по факту события полиция Херсонской области начала уголовное производство по статье об насильственном исчезновении (ч.1 ст.146-1 УК).

Также украинский омбудсмен подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.

Задержанные украинцы. Фото: t.me/denisovaombudsman

Напомним, аналогичный инцидент произошел 10 сентября 2018 года. Тогда два украинских рыбака были задержаны у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка.

Освободили мужчин спустя восемь месяцев.

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