Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку

Глава государства призвал представителей бизнеса стран-партнеров активно инвестировать в Украину.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность основателю корпорации Virgin Group миллиардеру Ричарду Брэнсону за поддержку Украины. Об этом глава государства написал в пятницу, 28 января, в Twitter.

"Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности применив санкции к агрессору, очень важен", - говорится в твите.

Добавим, в ходе пятничной встречи с представителями иностранных СМИ Зеленский призвал бизнесменов из стран-партнеров активно инвестировать в Украину, чтобы предоставить практическую поддержку нашей экономике.

"Важнее такие сигналы, когда инвестиции уходят из того или иного государства в Украину. Вопрос не в размере. Но если тот или иной бизнес хочет защитить наше государство и верит в его стабильность и подставляет плечо, а не ногу, хочет быть дружественным, мощным партнером, тогда - пожалуйста. Тогда этот бизнес приходит", - сказал украинский лидер.

Напомним, ранее Ричард Брэнсон призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

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