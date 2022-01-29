Стало известно, что задекларировал пойманный на взятке "слуга народа"

Согласно документу, источником дохода депутата является только заработная плата в размере 494 418 гривен.

Депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Сергей Кузьминых, которого уличили во взяточничестве, в прошлом году задекларировал квартиру в Житомире, арендованную квартиру в Киеве и наличные. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает УНН.

Как указано, в декларацию нардепа от 31 марта 2021 года внесена квартира площадью 55,83 кв. м, которая находится в городе Житомир. Владельцами жилья являются "слуга народа" и его супруга Надежда Кузьминых.

Также нардеп задекларировал арендованную квартиру в Киеве площадью 96 кв.м и другую арендованную недвижимость на территории Украины.

На банковских счетах супруги имеют 33 тысячи гривен, наличными - 180 800 гривен. Еще 3,5 тысячи долларов наличными находится в собственности жены.

Согласно документу, источником дохода депутата является только заработная плата в размере 494 418 гривен.

Напомним, накануне НАБУ, САП и ОГП поймали Сергея Кузьминых на "горячем" - при получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для них новость о задержании коллеги на взятке "стала шоком".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet