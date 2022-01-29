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Резников: Россия проверяет единство НАТО и ЕС

Кремль пытается занять позицию силы для переговоров с США и странами Европы, отметил украинский министр.
Резников: Россия проверяет единство НАТО и ЕС

Российские власти пока не приняли решения, вторгаться в Украину или нет, а угрозу нападения используют в своих целях. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Le Figaro, обнародованном в пятницу, 28 января.

"Думаю, что они (российские власти - ред.) не приняли решения. И надеюсь, что не примут. По моему мнению, Россия пытается, прежде всего, занять позицию силы для переговоров с Вашингтоном и странами Европы", - сказал глава Минобороны.

При этом он отметил, что угрозу полномасштабного вторжения в Украину Кремль может использовать "для проверки единства НАТО и Европейского Союза".

Напомним, ранее Резников призвал Запад ввести упреждающие санкции против России для предотвращения агрессии против Украины и возможной агрессии против Европы.

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