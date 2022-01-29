- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Резников: Россия проверяет единство НАТО и ЕС
Российские власти пока не приняли решения, вторгаться в Украину или нет, а угрозу нападения используют в своих целях. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Le Figaro, обнародованном в пятницу, 28 января.
"Думаю, что они (российские власти - ред.) не приняли решения. И надеюсь, что не примут. По моему мнению, Россия пытается, прежде всего, занять позицию силы для переговоров с Вашингтоном и странами Европы", - сказал глава Минобороны.
При этом он отметил, что угрозу полномасштабного вторжения в Украину Кремль может использовать "для проверки единства НАТО и Европейского Союза".
Напомним, ранее Резников призвал Запад ввести упреждающие санкции против России для предотвращения агрессии против Украины и возможной агрессии против Европы.
"Конфликт неизбежен". Оценки ответа Запада Москве
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet