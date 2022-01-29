Итоги 28.01: Потери от паники и взятка нардепа

Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику по поводу войны с Россией; депутата Рады задержали при получении взятки. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский дал пресс-конференцию иностранным журналистам

Президент Владимир Зеленский в ходе беседы с представителями иностранных СМИ призвал их и мировых лидеров не нагнетать панику по поводу вторжения России в Украину, потому что это вредит нашей экономике. Глава государства отметил, что риск эскалации есть, однако паника (не война) уже стоила Украине 12,5 миллиарда долларов.

"Слугу народу" уличили во взяточничестве

Нардеп от фракции Слуга народа Сергей Кузьминых попался на взятке. НАБУ, САП и ОГП задержали парламентария на "горячем" - при получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. В СН информацию о задержании коллеги за взятку назвали "шоком".

Лукашенко назвал условия вступления Беларуси в войну

Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию. В то же время подчеркнул, что никогда не отправит белорусскую армию воевать на чужой земле, поскольку она создана, чтобы "на своей территории защищать себя".

Глава Минздрава назвал последний год пандемии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 - это четкие сигналы того, что человечество сможет преодолеть COVID-19. И случится это, по его прогнозу, в 2022 году.

Лавров пригласил Зеленского в Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в один из российских городов, однако отметил, что обсуждать Донбасс стороны не будут. В ответ на это украинский президент заявил, что не может не говорить о Донбассе.

Стефанчук закрыл шестую сессию Верховной Рады

Председатель парламента Руслан Стефанчук закрыл шестую сессию Верховной Рады девятого созыва. Седьмая сессия Верховной Рады Украины начнет свою работу во вторник 1 февраля 2022 года в 10:00.

В Украину из США прибыл четвертый самолет с вооружением

В Киеве приземлился американский самолет, который доставил 81 тонну боеприпасов различного калибра. Глава Минобороны Алексей Резников анонсировал продолжение поставок оружия властями США на следующей неделе.

Макрон провел отдельные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой Кремля Владимиром Путиным ответы НАТО и США России по вопросам безопасности, минские договоренности и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

После этого французский лидер созвонился с украинским коллегой Владимиром Путиным, с которым обсудили встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки" и важность возобновления "Нормандии".

Нацгвардейца, убившего пятерых в Днепре, отправили под арест

Кировский районный суд Днепра решил отправить в СИЗО без альтернативы внесения залога Артема Рябчука - нацгвардейца, который устроил стрельбу на территории предприятия Южмаш, убил пять человек и столько же ранил. Военный будет находиться под арестом до 27 марта 2022 года. При этом сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту.

В ходе заседания стрелок заявил, что раскаивается, и попросился в СИЗО.

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