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На Донбассе сохраняется режим прекращения огня
Обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил не фиксируют с начала минувших суток.
За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 29 января.
Также обстрелов не зафиксировано с начала текущих суток.
Отмечается, что военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.
Ранее в ТКГ заявили о снижении числа обстрелов на Донбассе на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры.
На Донбассе за год погибли четыре ребенка
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