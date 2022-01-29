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На Донбассе сохраняется режим прекращения огня

Обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил не фиксируют с начала минувших суток.
На Донбассе сохраняется режим прекращения огня

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 29 января.

Также обстрелов не зафиксировано с начала текущих суток.

Отмечается, что военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.

Ранее в ТКГ заявили о снижении числа обстрелов на Донбассе на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры.

На Донбассе за год погибли четыре ребенка

 

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