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COVID в Украине: новый рекорд, 100 тысяч умерших

В Украине несколько дней подряд наблюдается рекордный рост заболеваемости, но уровень смертности не меняется.
COVID в Украине: новый рекорд, 100 тысяч умерших

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января.

При этом среди заболевших 5341 детей и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 340 человек;
  • летальных исходов – 149;
  • выздоровели – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 017 961 человек;
  • выздоровело – 3 615 257 человек;
  • летальных исходов – 100 031;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426. 
               
 

В Минздраве считают, что суточные показатели заболеваемости омикроном будут выше, чем в предыдущие волны, но смертность ниже.

Журналисты нашли сумчанина, вакцинировавшегося 27 раз

 

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