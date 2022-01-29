COVID в Украине: новый рекорд, 100 тысяч умерших

В Украине несколько дней подряд наблюдается рекордный рост заболеваемости, но уровень смертности не меняется.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января.

При этом среди заболевших 5341 детей и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровели – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031;

проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.

В Минздраве считают, что суточные показатели заболеваемости омикроном будут выше, чем в предыдущие волны, но смертность ниже.

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