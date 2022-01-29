В Украину пытались незаконно ввезти 20 кг ювелирных изделий

Цепочки и застежки из металла белого цвета, похожего на серебро, нашли под пассажирским сиденьем.

Пограничники Чопского отряда разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину около 20 кг ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, при осмотре микроавтобуса Mercedes украинской регистрации в пункте пропуска Тиса у пограничного наряда возникли подозрения по поводу вероятной перевозки скрытых предметов. Пограничники решили углубленно проверить машину и в ходе досмотра нашли пакеты с изделиями из металла.

Под передним пассажирским сиденьем в нише для инструментов обнаружили цепочки и застежки из металла белого цвета, похожего на серебро. Общий вес обнаруженных предметов – почти 20 кг.

Вид металла и оценка укрытых от контроля ювелирных изделий будут установлены после привлечения соответствующего эксперта.

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