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В Украину пытались незаконно ввезти 20 кг ювелирных изделий
Пограничники Чопского отряда разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину около 20 кг ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, при осмотре микроавтобуса Mercedes украинской регистрации в пункте пропуска Тиса у пограничного наряда возникли подозрения по поводу вероятной перевозки скрытых предметов. Пограничники решили углубленно проверить машину и в ходе досмотра нашли пакеты с изделиями из металла.
Под передним пассажирским сиденьем в нише для инструментов обнаружили цепочки и застежки из металла белого цвета, похожего на серебро. Общий вес обнаруженных предметов – почти 20 кг.
Вид металла и оценка укрытых от контроля ювелирных изделий будут установлены после привлечения соответствующего эксперта.
Ранее на границе задержали мужчину, пытавшегося вывезти в РФ икону на спине.
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