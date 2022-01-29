За сутки от COVID привили почти 80 тысяч украинцев

Больше всего за сутки украинцы получили первую прививку, далее - бустерную, а потом уже вторую дозу.

За минувшие сутки в Украине сделали почти 80 тысяч прививок от коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января.

Так, за день вакцинировано 78564 человека. Первую дозу получили 27672 человека, вторую дозу - 23712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу - 26444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

На днях правительство установило минимальный срок между этапами вакцинации для получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Но накануне в Минздраве уточнили сроки бустера.

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