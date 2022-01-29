За год в Украину не пустили около 7 тысяч россиян

В прошлом году количество отказов во въезде в Украину выросло в два раза, россиян - в 2,5 раза.

В 2021 году около семи тысяч граждан России получили отказ во въезде в Украину - это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек", - говорится в сообщении.

Всего за год в Украину не пустили около 46 тысяч человек (в том числе около 31 тыс. иностранцев), что почти вдвое больше чем в 2020 году.

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки. Причиной непропускания для украинцев стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны.

После россиян второе место по количеству отказов во въезде занимают граждане Молдовы (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020-м). Также чаще всего во въезде отказывали гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

Ранее сообщалось, что иностранные граждане, "женившись", законно получали вид на временное или постоянное право проживания в Украине.

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