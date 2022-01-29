Путин дал поручение по соцвыплатам для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами социальными выплатами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через единый портал государственных и муниципальных услуг РФ.

Путин также поручил при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Кроме того, сообщается, что правительство вместе с администрацией президента РФ и ЦИК должны проанализировать практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории страны и получивших гражданство в упрощенном порядке.

По данным СНБО, российские паспорта получили не менее 630 тысяч жителей Донбасса.