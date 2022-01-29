В Украину едет премьер еще одной страны Евросоюза

В первый день февраля Украину посетит глава правительства Польши. Также на неделе должен приехать британский премьер.

На следующей неделе Украину посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пьотр Мюллер в Twitter в субботу, 29 января.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве", - написал он.

Мюллер добавил, что Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", - отметил он.

Ранее стало известно, что в Украину приедет британский премьер-министр Борис Джонсон.

Также Украину посетят главы МИД Германии и Франции.

Кроме того, 3 февраля ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все они приедут в Украину на следующей неделе.

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