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В Украину едет премьер еще одной страны Евросоюза
На следующей неделе Украину посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пьотр Мюллер в Twitter в субботу, 29 января.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве", - написал он.
Мюллер добавил, что Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.
"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", - отметил он.
Ранее стало известно, что в Украину приедет британский премьер-министр Борис Джонсон.
Также Украину посетят главы МИД Германии и Франции.
Кроме того, 3 февраля ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Все они приедут в Украину на следующей неделе.
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