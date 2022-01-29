Российский президент примет участие в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об участии в церемонии Зеленского не сообщалось.

У Путина не исключили встречу с Зеленским в Пекине / EPA / UPG

Встреча президентов России и Украины Владимира путина и Владимира Зеленского на открытии Олимпийских игр 4 февраля в Пекине возможна, но пока никаких контактов Путина не планируется. Об этом в субботу, 29 января, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Читайте также: В Германии призвали "не путать" территории Украины и НАТО

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - сказал он.

При этом на уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, Песков ответил, что "в настоящее время в планах такой встречи нет". "Хотя полностью мы этого исключать не можем", - добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в графике Путина жргуих встреч нет.

Отметим, что в офисе президента о визите Зеленского в Пекин на открытие Олимпиады не сообщали.

При этом накануне глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Зеленского посетить Россию для переговоров по двусторонним отношениям, но не по Донбассу.

По мнению Зеленского, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".