Интерпол отказал РФ в розыске режиссера Лавренчука

Омбудсмен обратилась к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения немедленного возвращения Лавренчука в Украину.

Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам. Но суд отказался отпустить его из-под домашнего ареста в итальянском Неаполе до завершения рассмотрения дела. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в субботу, 29 января.

Денисова отметила, что по ее просьбе Нацполиция обратилась в Интерпол по поводу выяснения правомерности использования РФ этой информационной системы, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями Интерпола в преследовании Лавренчука.

"В соответствии с полученной информацией от Национальной полиции, сведения о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положению статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера" – написала Денисова.

В то же время, 27 января в Неаполе состоялось судебное заседание, в ходе которого адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать в Украину. Они аргументировали это тем, что из-за удаления Интерполом сведений по своим учетам оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

"Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда", – отметила Денисова.

Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура Неаполя должна изучить поступившие из РФ материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.

"При этом вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура г.Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука из учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и требующего его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли мер по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину", – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения немедленного возвращения Лавренчука в Украину.

В начале января стало известно, что Лавренчук был задержан в Неаполе, через который транзитом летел из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря он находится в итальянском СИЗО в связи с запросом РФ о его экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает ему консульскую помощь.

Денисова рассказала, в чем РФ обвиняет режиссера Лавренчука

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