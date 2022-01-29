Минобороны отрицает стягивание РФ к границе запасов крови

Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны, отметила Анна Маляр.

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасы крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым. Об этом написала в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны", – написала Маляр.

Она добавила, что цель такой информации – распространить панику и страх в украинском обществе.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Эту информацию агентству подтвердили источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия против Украины.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заверил, что на данный момент нет угрозы нападения России на Украину. Он призвал украинцев "спать спокойно".

Также Резников объяснил различие в цифрах о войсках России на границе с Украиной.