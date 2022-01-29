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Кулеба провел переговоры с главой МИД Франции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу, 29 января.
Министры также обсудили помощь экономике Украины для преодоления вызовов в сфере безопасности. Они отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность.
Кроме того, Кулеба поблагодарил Францию за решение не осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве.
Ранее Кулеба по телефону обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подготовку санкций против России. Также украинского министра проинформировали об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам.
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