Кулеба провел переговоры с главой МИД Франции

Министры отметили важность сохранения бдительности и твердости во время контактов с российской стороной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу, 29 января.

"Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранения бдительности и твердости во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств Нормандского формата в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели", – говорится в сообщении.

Министры также обсудили помощь экономике Украины для преодоления вызовов в сфере безопасности. Они отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Францию за решение не осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве.

Ранее Кулеба по телефону обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подготовку санкций против России. Также украинского министра проинформировали об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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