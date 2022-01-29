На Харьковщине женщина задушила новорожденную дочь и выбросила в туалет

Своему 25-летнему мужу, который принимал роды, женщина сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.

В Харьковской области 18-летняя жительница села Безруки на этой неделе родила дома девочку и через день задушила ее, а тело выбросила в яму с нечистотами во дворе. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 29 января.

"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она мгновенно затихла и все", – рассказала она правоохранителям.

Своему 25-летнему мужу, который принимал роды, женщина сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.

Страшную находку обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила полиции в пятницу, 28 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3. Копы провели осмотр места происшествия и изъяли доказательства.

Отмечается, что в семье уже есть старший ребенок, которому еще нет двух лет.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.

Напомним, в Тернопольской области женщина оставила новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного завода. Малыша доставили в больницу с переохлаждением. Женщину позже нашли полицейские.

А в Мелитополе нашли мертвого новорожденного ребенка в мусорном баке. Младенец был завернут в полотенце. Признаков насильственной смерти не было.

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