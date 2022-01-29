Полицейские "фантомы" зафиксировали более 4 тысяч нарушений на дорогах

Передвижные комплексы фиксации скорости авто во время движения могут обрабатывать до 50 машин одновременно.

"Фантомные" патрули полиции зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений на дорогах с начала своей работы. Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook в субботу, 29 января.

"По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре "фантома" в строю", – написал он.

Напомним, 25 января в Украине на дорогах появились первые полицейские "фантомы". Это передвижные комплексы фиксации скорости авто во время движения, которые могут обрабатывать до 50 движущихся целей одновременно. Пока их только четыре, но только за первые сутки работы было зафиксировано почти тысячу нарушений скоростного режима.

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