Госспецсвязи предупредила о новых кибератаках

На компьютерах пользователей устанавливается программа Remote Utilities, которая предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.

Команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждает о попытках кибератак на украинские организации и учреждения с использованием легитимной программы Remote Utilities. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в субботу, 29 января.

"Продолжаются массированные кибератаки, которые были 13-14 января", – говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

По его данным, начиная с пятницы, происходит рассылка с судебными запросами. Несмотря на то, что рассылка ведется с официальных адресов судебной власти, запросы фальсифицированы, а по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение.

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что, поскольку в Украине законодательством усилена роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе, "подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем".

Также указано, что электронные почтовые сообщения содержат ссылку на защищенные паролем RAR и/или ZIP архивы (например, Судебный запрос №997836477463567677822.rar_pass_123.zip), размещены на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles.

Если получатель сообщения загрузит и распакует такой архив, на его компьютере будет установлена ​​программа Remote Utilities. Она, в свою очередь, предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам. При этом способность программы обновлять активность после перезагрузки компьютера обеспечивается путем создания службы RManService.

"Подобные кибератаки являются систематической активностью, которая осуществляется в отношении государственных органов Украины (но не только) и отслеживается CERT-UA по идентификатору UAC-0096", – заметили в службе.

Для удаления вредоносной программы в Госспецсвязи рекомендуют остановить сервис RManService, удалить каталог %PROGRAMFILES(X86)%\Remote Utilities – Host\, удалить ключ реестра HKLM\SOFTWARE\Usoris.

Напомним, в ночь на 14 января на Украину была совершена кибератака, вследствие которой из строя вышли около 70 правительственных и региональных сайтов. Специалисты изначально предположили, что это дело киберпреступников из РФ. Цель хакеров – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, посеять хаос и уныние в обществе. Однако позже замсекретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять хакерская группировка UNC1151, связанная с белорусской разведкой.

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