Расстрел в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука

Нацгвардеец остановил один из легковых автомобилей и приказал женщине отвести его в город Подгородное.

Следователи Государственного бюро расследований и полиция ищут в городе Днепр свидетелей и очевидцев, которые могли видеть нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела сослуживцев на Южмаше. Об этом сообща ет пресс-служба бюро в субботу, 29 января.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с автоматом, ходил по жилым кварталам Днепра возле Южмаша и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы.

В связи с этим правоохранители просят граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

Напомним, 27 января около четырех часов ночи 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.

В этот же день раненых солдат прооперировали. На сегодня состояние двоих пострадавших военных тяжелое. Еще двоих раненых готовятся перевести из реанимации.

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