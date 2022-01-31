Украинские рыбаки, пропавшие у Крыма, нашлись

По их словам, у катера заглох двигатель, и он дрейфовал в Азовском море. При этом к судну украинцев другие плавсредства не приближались.

Два украинца-рыбака, об исчезновении в Черном море которых ранее сообщила омбудсмен Людмила Денисова, находятся в больнице в Херсонской области. Об этом в воскресенье, 30 января, информировал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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По словам политика, рыбаки пропали не в Черном море, а в Азовском, и они утверждают, что российские пограничники их не задерживали.

"Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. <...> По полученной информации, у катера заглох двигатель, и он дрейфовал в море. Рыбаки находятся в больнице. UPD2: По словам, катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было", - написал Кориневич.

При этом на вопрос одного из комментаторов о том, откуда появилась информация о задержании граждан Украины российскими пограничниками, представитель президента ответил, что такие данные якобы передали родственникам рыбаков знакомые из Крыма.