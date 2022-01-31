Посол: Трений между Киевом и Вашингтоном нет

Оксана Маркарова отметила, что сейчас отношения Украины и США находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия по вопросу угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала CBS в воскресенье, 30 января.

"Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала глава дипмиссии.

При этом Маркарова отметила, что сейчас отношения Киева и Вашингтона находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости Украины.

Напомним, после последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом ряд СМИ заявили о возникшем споре между собеседниками.

Причинами разногласий стали якобы оценка угрозы возможного вторжения России в Украину и подходы двух лидеров к урегулированию возникшей ситуации. Обе стороны опровергли эти данные.