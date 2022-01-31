ВСУ показали учения с новыми американскими гранатометами

В подготовке украинских специалистов приняла участие миссия США - Joint Multinational Training Group-Ukraine.

Военные Сухопутных войск Украины (СВУ) прошли двухдневное обучение стрельбе из гранатометов SMAW-D (M 141), предоставленных ВСУ в рамках помощи США. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщила пресс-служба СВУ.

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"На базе 184 Учебный центр состоялись двухдневные курсы подготовки, в течение которых первая группа специалистов обучалась эффективной стрельбе из гранатомета M 141", - говорится в сообщении.

В учениях украинских специалистов приняла участие миссия Соединенных Штатов - Joint Multinational Training Group-Ukraine.

По словам одного из украинских бойцов, гранатомет M 141 достаточно легок в использовании, а его эффективность в разы выше, чем у гранатометов, которые есть на вооружении ВСУ.

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SMAW-D (M 141) - это легкий, одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения легкобронированной техники и укреплений противника. Эффективна дальность стрельбы до 500 метров. Ракета имеет датчик, который при попадании определяет тип цели. При попадании в мягкую мишень ракета погружается как можно глубже и только тогда взрывается. Это приводит к гораздо большему разрушительному эффекту. При попадании в бетонную или бронированную цель - ракета срабатывает мгновенно.