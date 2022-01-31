Более 300 населенных пунктов без света – ГСЧС

Самая сложная ситуация во Львовской области, где энергоснабжение отсутствует в 123 населенных пунктах.

В Украине из-за непогоды обесточено 317 населенных пунктов в шести регионах страны. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в понедельник, 31 января.

"По состоянию на 7:00 в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населенных пунктов в шести областях (Львовская – 123, Тернопольская – 56, Ровенская – 54, Хмельницкая – 38, Волынская – 32, Закарпатская – 14)", – говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, в ом числе на горных перевалах.

При этом отмечается, что сегодня ночью в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахов и села Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 кубометров) без негативных последствий. Снег убран техникой Укравтодора. Задержек в движении не было.