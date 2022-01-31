Под Киевом поезд протаранил маршрутку

Авария произошла поздно вечером в городе Ирпень

В городе Ирпень под Киевом на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Читайте также: В США в массовом ДТП погибли девять человек

Авария произошла около 22.00 часов в воскресенье на перекрестке улиц Чкалова и Центральная. Электричка столкнулась с автобусом "Богдан", который выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд.

Отмечается, что в этот момент пассажиров в автобусе не было, поэтому единственным пострадавшим оказался 47-летний водитель маршрутки. Его с травмами госпитализировали в местную больницу. В полиции уточнили, что на момент госпитализации водитель был трезв.

Напомним, на Киевщине в ДТП погибла беременная женщина. Возле Гребенки столкнулись два легковых автомобиля, оба водителя были трезвы. Беременная женщина скончалась до приезда медиков.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.