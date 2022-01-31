Есть все шансы, что дипломатия достигнет успеха, - МИД о вторжении РФ

Кулеба считает, что ситуацию удастся разрешить мирно

Украина готова к новой агрессии России, но сегодня есть все шансы урегулировать ситуацию дипломатическими методами. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха", - сообщил он.

По словам Кулебы, сегодня Украина имеет беспрецедентный уровень международной поддержки. При этом глава МИД выразил уверенность, что тонны оружия, которые сегодня получает Украина извне, тоже помогают мирно урегулировать ситуацию.

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"Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину – это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно, прежде всего, для того, чтобы его не пришлось применять", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба призвал РФ отвести войска от Украины. Если российские чиновники заявляют, что не хотят войны, Россия должна отвести военных, стянутых к границе Украины, заявил Дмитрий Кулеба.

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