Пожары в Луганской области: чиновникам сообщили о подозрении

Двум лесничествам Луганской области причинен ущерб в размере более 5 млрд гривен.

Должностным лицам ГСЧС и управления лесного хозяйства Луганской области правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности, что привело к тяжким последствиям во время лесных пожаров в 2020 году. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным досудебного следствия, действия подозреваемых не отвечали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении масштабных пожаров, охвативших в 2020 году большую территорию Луганщины.

Следователи считают, что из-за фигурантов не было взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйств; они не создали штаб по тушению пожаров, не разработали план борьбы с ними, не обеспечили ведение оперативной документации штаба. Подозреваемые также не создали противопожарные разрывы и не совершили пуск встречного огня, не провели локализацию пожара.

В результате, по данным экспертиз, двум лесничествам Луганской области причинен ущерб в размере более 5 млрд гривен, а местным жителям – ущерб в размере более 12 млн гривен.

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Напомним, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении в преступлении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области.

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Иллюстративное фото / gp.gov.ua