На Полтавщине задержали депутатов по подозрению в вымогательстве $39 тысяч

Задержанные - глава фракции Довіра в Полтавском облсовете и его брат, депутат Миргородского райсовета.

В Полтавской области правоохранители задержали двух депутатов, вымогавших у местной жительницы почти 40 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое депутатов, угрожая физическим насилием, требовали и получили у жительницы Полтавщины более 39 тысяч долларов США. Она якобы приобрела похищенное зерно у работников общества, принадлежащего одному из депутатов", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании мер пресечения.

У фигурантов дома и на территории общества прошли обыски. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Задержанными оказались глава фракции Довіра в Полтавском областном совете и его брат - депутат Миргородского районного совета. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применения силы у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США, как расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства", - написала Венедиктова в соцсети.

Согласно информации на сайте Полтавского облсовета, главой фракции Довіра является Олег Диденко. А в Миргородском райсовете работает его брат Игорь.

Напомним, до этого генпрокурор подписала подозрение задержанному на взятке нардепу Сергею Кузьминых. Его задержали на получении взятки в полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, в Киеве у бизнесмена вымогали 1 млн долларов несуществующего долга. Во время передачи первой части денег был задержан один из злоумышленников, гражданин Грузии. Ему уже сообщили о подозрении. Устанавливают других участников преступления.