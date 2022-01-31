Госстат: в Украине средняя зарплата выросла на 21%

Самыми высокими в Украине остаются зарплаты в авиационном транспорте. А самые низкие - в сфере Почтовая и курьерская деятельность.

В Украине в 2021 году среднемесячная заработная плата штатных работников выросла по сравнению с 2020 годом на 20,9% и составила 14,014 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Так, самыми высокими в Украине остаются зарплаты в авиационном транспорте. В минувшем году они выросли до 28 506 гривен (на 31,5%).

Также высокие заработные платы – до 25 530 гривен – зафиксированы в сфере Информация и телекоммуникации, где они за год увеличились на 28,4%.

А в сфере Финансовая и страховая деятельность средние зарплаты выросли до 23 975 гривен - на 17,6%.

Зарплаты медицинских работников также выросли в прошлом году - на 31,5% до 11 825 гривен. У педагогов зарплаты повысились педагогов - до 11 817 гривен (на 27,5%).

Работники промышленности в среднем получают 14 902 гривен (рост 16,8%), сельского хозяйства - 11 733 гривен (+20,5%). В строительстве отмечен рост на 14,8% до 11 289 гривен, а на транспорте - на 15,8% до 13 837 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере Почтовая и курьерская деятельность – выросли до 8 214 гривен (+ 20,1%).