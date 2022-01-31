Средств на выплаты за бустер в бюджете пока нет - Минфин

Вносить изменения в госбюджет на 2022 год для увеличения финансирования программы єПідтримка пока не будут.

Средств для выплаты украинцам, сделавшим бустерную дозу вакцины против коронавируса, в бюджете пока нет. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Экономической правде.

"Если посчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллиона граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда (заложенных в бюджете на программу єПідтримка, - ред.) не хватит", - сказал он.

По его словам, вносить изменения в бюджет-2022 для увеличения финансирования єПідтримка не стоит, поскольку украинцы будут делать бустер постепенно.

"Это откладывает решение проблемы на весь год", - добавил Марченко.

Как сообщалось ранее, почти 300 тысяч украинцев получили бустеры.

Между тем в Минздраве уточнили сроки бустерной дозы. Людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через шесть - девять месяцев.

