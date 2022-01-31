Украина отложила ратификацию соглашения с ЕС об открытом небе

Мининфраструктуры ведет работу по ратификации соглашения - законопроект ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады.

Вступление соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС откладывается по меньшей мере до марта 2022 года - в связи задержки в процедуре его ратификации. Об этом сообщает Мининфраструктуры в понедельник, 31 января.

"Министерством проводится работа по ратификации соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Проект Закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады Украины", - сказано в сообщении.

Как добавляет ведомство, для практической имплементации положений договора Мининфраструктуры формирует состав украинской части совместного комитета по работе представителей Украины и ЕС над реализацией соглашения. С европейской стороной уже согласована дорожная карта по имплементации соглашения.

"Для Министерства принципиально налаживание диалога с авиапроизводителями, эксплуатантами, авиаперевозчиками в этом вопросе, чтобы все участники рынка как можно быстрее ощутили преимущества соглашения с ЕС", - сказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, 28 июня Совет ЕС одобрил подписание соглашения о совместном авиапространстве с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.

Уже в октябре 2021 года Украина и ЕС подписали cоглашение об открытом небе. Документ еще должен пройти ратификацию каждым государством-членом ЕС, самим Евросоюзом и Украиной.