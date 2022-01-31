Известна дата встречи нормандских советников

Следующая встреча пройдет на следующей неделе в Берлине. Партнеры Украины вновь призывают РФ к деэскалации.

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут очередную встречу 10 февраля в Берлине. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, пишет УНИАН.

Об этом де Ривьер сказал перед заседанием Совбеза ООН, посвященному угрозам международному миру и безопасности из-за наращиваний войск РФ у границ Украины.

Стягиваний российских военных и вооружения он назвал "угрожающим поведением".

"Это порождает законный вопрос о намерениях России, особенно с учетом того, что эта страна уже нарушила территориальную целостность Украины. Франция вновь подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил Николя де Ривьер.

Он добавил, что Франция призывает Кремль к деэскалации.