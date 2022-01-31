На Закарпатье усиливают карантин из-за всплеска COVID

В области складывается критическая ситуация с COVID - три дня подряд регион соответствует красному уровню эпидопасности.

Карантин в Закарпатской области ужесточают из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в понедельник, 31 января.

В регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует красному уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - сказал глава ОГА Виктор Микита.

В частности, областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн-режим, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

Кроме того, райгосадминистрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что заболеваемость COVID выросла в семь раз. Рост заболеваемости коронавирусом продолжится в ближайшие пару недель, ожидают в Минздраве.

Глава Минздрава Виктор Дяшко добавил, что нагрузка ощущается, но медсистема выдерживает. На сегодняшний день в Украине занято более 24 тысяч коек для COVID-пациентов. Это почти 35% от общего количества выделенных койко-мест.