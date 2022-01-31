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На Закарпатье усиливают карантин из-за всплеска COVID
Карантин в Закарпатской области ужесточают из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в понедельник, 31 января.
В регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует красному уровню эпидемической опасности.
"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - сказал глава ОГА Виктор Микита.
В частности, областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн-режим, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.
Кроме того, райгосадминистрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.
Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что заболеваемость COVID выросла в семь раз. Рост заболеваемости коронавирусом продолжится в ближайшие пару недель, ожидают в Минздраве.
Глава Минздрава Виктор Дяшко добавил, что нагрузка ощущается, но медсистема выдерживает. На сегодняшний день в Украине занято более 24 тысяч коек для COVID-пациентов. Это почти 35% от общего количества выделенных койко-мест.