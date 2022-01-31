Посольство Австралии призвало своих граждан покинуть Украину

Австралийцам рекомендуют воспользоваться коммерческим или другим частным транспортом. Причина – возможное вторжение РФ в Украину.

Посол Австралии Брюс Эдвардс порекомендовал соотечественникам отказаться от поездок в Украину, а тем, кто сейчас находится на ее территории, покинуть страну. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Семьи сотрудников нашего посольства уехали", - написал он в соцсети.

Посол также добавил, что просит граждан своей страны выезжать из Украины, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом.

Он добавил, что эти "услуги могут быть приостановлены в кратчайшие сроки".

Ранее стало известно, что Австралия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины.

Добавим, что Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Украины. А посольство США представило варианты эвакуации из Украины. Своим соотечественникам дипломаты рекомендует выезжать из Украины через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

