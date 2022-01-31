Зеленский обсудил с вице-президентом ЕК ситуацию вокруг Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что "наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, 31 января.

Зеленский поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Он отметил, что решение о выделении помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Также Зеленский отдельно поблагодарил за финансирование для Украины, предусмотренное Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, которое будет направлено на поддержку малых и средних предприятий. Зеленский также поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров.

"Отдельно была отмечена важность обеспечения должного прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе, что откроет дополнительные рынки для отечественных промышленных производителей", - сказано в сообщении.

Наконец, Зеленский поблагодарил Домбровскиса за личную активную позицию в поддержку Украины в нынешней ситуации.

"Ваш визит в эти сложные времена является для нас еще одним знаком безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировал президент.

Напомним, что ранее стала известна дата встречи нормандских советников. Следующая встреча пройдет на следующей неделе в Берлине. Партнеры Украины вновь призывают РФ к деэскалации.