ЕС предоставит Украине €600 млн без всяких условий

Общая сумма макрофинансовой поддержки от Евросоюза Украине составит 1,2 миллиарда евро. При этом первый транш будет выделен без всяких условий.

Европейский союз принял решение о представлении Украине макрофинансовой поддержки на 1,2 млрд евро. При этом первый транш в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что об этом шла речь во время встречи президента Зеленского с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Президент поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза, в частности, за новую программу макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

Также он отдельно поблагодарил за финансирование для Украины, предусмотренное Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, которое среди прочего будет направлено на поддержку малых и средних предприятий.

В ходе обсуждения торговых отношений между Украиной и ЕС Зеленский также поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров.

В свою очередь Валдис Домбровскис заявил, что предоставление Украине Еврокомиссией экстренной макрофинансовой помощи в сумме 1,2 миллиарда евро должно стать сигналом для инвесторов, что нет причин выводить средства из Украины, можно быть уверенными и спокойными.

Напомним, осенью Украина получила предыдущую макрофинансовую помощь от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, которая также была разбита на два транша.

Перед этим в ЕК заявляли, что Украина может потерять транш в 600 млн евро, если ситуация с МВФ не будет решена до 14 сентября.