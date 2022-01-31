В МИД подвели итоги заседания СБ ООН

Подавляющее большинство членов СБ заявили о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что заседание Совета безопасности ООН в понедельник, 31 января стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД.

Отмечается, что несмотря на попытку России воспрепятствовать проведению этого заседания, Совбезу удалось надлежащим образом продемонстрировать ответственное отношение к превентивной дипломатии в соответствии с разделом VI Устава ООН, уполномочивающим Совбез рассматривать любую ситуацию, угрожающую международному миру и безопасности.

"Итоги заседания показали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на украинско-российской и украинско-белорусской границах", - подчеркнули в министерстве.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию ни в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, ни на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России.

В ходе заседания делегация Украины подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

"Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня", - указывают в МИД.

Также отмечается, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

Попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение как противостояние США и РФ являются ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом.

В МИД также заявили, что выход российского постпреда из зала до завершения заседания является не только неуважением обсуждаемого вопроса, но и пренебрежительным отношением к Совету безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности.

Напомним, сегодня Совет безопасности ООН провел срочное заседание для обсуждения возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН назначил дату проведения отдельного заседания по ситуации в Украине. Оно состоится 18 февраля.