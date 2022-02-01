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Денисова сообщила о пытках украинских заключенных в "ДНР"
В исправительной колонии в Макеевке на временно оккупированной территории Донецкой области почти целыми днями нет света. Из-за этого незаконно содержащиеся там украинцы не имеют возможности готовить себе еду. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
Она отметила, что среди украинских заключенных в колонии находятся 28 гражданских заложников.
По данным Денисовой, "администрация" колонии выключает электроэнергию, подавая ее всего два часа в сутки. Поэтому заключенные, которые вынуждены готовить себе пищу самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь.
Большинство заключенных испытывают проблемы с желудком, некоторые передвигаются на ходунках. Родным запрещают передавать им свечи и фонарики.
Денисова сообщила, что медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Они лечатся теми препаратами, которые иногда могут передать родители или МККК.
Омбудсмен такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.
Как сообщалось ранее, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что трое граждан Украины, отбывавших наказание в колонии на территории "ДНР", были убиты.