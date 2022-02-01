Денисова сообщила о пытках украинских заключенных в "ДНР"

"Администрация" колонии включает электичество лишь на два часа в сутки, из-за чего незаконно заключенные украинцы не могут готовить еду и болеют. Медицинская помощь им не предоставляется.

В исправительной колонии в Макеевке на временно оккупированной территории Донецкой области почти целыми днями нет света. Из-за этого незаконно содержащиеся там украинцы не имеют возможности готовить себе еду. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Она отметила, что среди украинских заключенных в колонии находятся 28 гражданских заложников.

По данным Денисовой, "администрация" колонии выключает электроэнергию, подавая ее всего два часа в сутки. Поэтому заключенные, которые вынуждены готовить себе пищу самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь.

Большинство заключенных испытывают проблемы с желудком, некоторые передвигаются на ходунках. Родным запрещают передавать им свечи и фонарики.

Денисова сообщила, что медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Они лечатся теми препаратами, которые иногда могут передать родители или МККК.

Омбудсмен такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.

Как сообщалось ранее, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что трое граждан Украины, отбывавших наказание в колонии на территории "ДНР", были убиты.