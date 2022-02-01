Киев одобрил кандидатуру посла США в Украине - СМИ

Украинские власти, по данным американского телеканала, сейчас готовят официальный документ для Госдепартамента США.

В Киеве одобрили выбор властями США кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США на Украине. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил телеканал CBS со ссылкой на двух украинских чиновников.

По данным телеканала, Украина в настоящий момент готовит на этот счет официальный документ для Госдепартамента США, а после того, как она будет получена, администрация президента США Джо Байдена официально объявит о выдвижении кандидатуры Бринк и направит соответствующее уведомление Конгрессу США.

Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация США намерена в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла США в Киеве, однако не подтвердил сообщения о том, что им станет Бриджит Бринк.

Бринк в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии. Для назначения американских послов требуется утверждение Сенатом Конгресса США.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что новым послом США в Украине может быть назначена опытный дипломат Бриджит Бринк.

А еще в июле СМИ сообщали, что заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент может стать послом США в Украине.