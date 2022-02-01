МОЗ вернет упрощенное оформление электронных больничных

Электронный больничный можно будет получить дистанционно, без посещения медицинского врача.

Украине вернется к выписке электронных больничных дистанционно без посещения медицинского работника. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ICTV.

"Мы сейчас приняли решение и вернемся к упрощенной процедуре выписки электронных больничных, которые будут делаться дистанционно без посещения медицинского работника. Только на пятый день нужно будет его закрыть или прийти, чтобы врач посмотрел и принял дальнейшую тактику лечения", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что в последние недели фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и рост нагрузки на экстренную медицинскую помощь и первичное звено.

"О семейных врачах - у них тоже сейчас сверхурочные рабочие времена, у них тоже люди болеют, и часто не приходят на работу из-за того, что находятся на самоизоляции. И мы также должны понимать, что при таком количестве случаев коронавирусной болезни иногда не получается дозвониться" с первого раза к своему семейному врачу, потому что велик поток пациентов", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, растет нагрузка на экстренную медицинскую помощь.

"Поэтому еще раз хотел бы обратиться к людям и сказать: температура 38 - не повод вызвать экстренную медицинскую помощь. Температура, которая снижается жаропонижающими препаратами, - это консультация с семейным врачом для того, чтобы выбрать тактику лечения", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава призвал украинцев сохранять спокойствие и не заниматься самолечением.

Как сообщалось ранее, Виктор Ляшко объявил о переходе Украины на е-больничные. Однако в сентябре полный переход на электронные больничные отложили на месяц.