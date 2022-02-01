Британия выделит Украине 88 млн фунтов стерлингов

Деньги предназначены на снижение зависимости от российских энергоносителей. об этом в Лондоне сообщили в день визита премьера Джонсона в Киев.

Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "снизить зависимость от российских энергоносителей". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии, которое было опубликовано во вторник, 1 февраля.

Отмечается, что Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции, что укрепляет способность страны противостоять антидемократическому влиянию.

"Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.

Напомним, во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приедет в Украину. Также СМИ сообщили, что ради поездки в Украину Джонсон отменил визит в Японию.