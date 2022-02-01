- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Украине с 1 февраля повышается стоимость пластиковых пакетов
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров составят от двух до трех гривен.
Минимальная цена на пластиковый пакет с 1 февраля будет от двух гривен. Об этом сообщает Минэкономики.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:
- 2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.
Напомним, с 10 декабря 2021 года запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепите.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: