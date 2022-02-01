В Украине утроились темпы COVID-вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15,3 млн украинцев, из них получили две дозы – свыше 14,6 млн.

В Украине за минувшие сутки 65 655 получили прививки от коронавируса COVID-19. Это более чем в три раза выше показателя за воскресенье, сообщает Минздрав во вторник, 1 февраля.

Так, вчера первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу – 25 525, дополнительную дозу получили 480 человек, а бустерную дозу – 16 372.

В понедельник прививки проводили 868 мобильных бригад по иммунизации, 3 156 пунктов прививок и 429 центров вакцинации.

Уже традиционно больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 319. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 10 059, Moderna – 4 224 и AstraZeneca – 1 053.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человек, из них получили две дозы – 14 645 012, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.

Напомним, вакцинация бустерной дозой повышает уровень защиты от коронавируса до 80%, в том числе и от штамма Омикрон. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.