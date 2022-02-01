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Зеленский: "Новости – это новое оружие"

Президент призвал украинцев не паниковать
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зеленский: "Новости – это новое оружие"
Зеленский просит не паниковать / EPA

Информационное пространство стало новым полем битвы, а новости – новым оружием. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Раде.

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"Во времена, когда медиаполе – это новое поле битвы, новости – это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику", - заявил он.

В этом контексте президент поблагодарил украинцев за то, что они не поддаются панике на фоне постоянных сообщений об угрозе российского вторжения.

Напомним, СМИ пишут, что конфиденциальные файлы и оборудование украинской разведки переместили из штаб-квартиры в Киеве на запад страны.

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