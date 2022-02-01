В ОП прокомментировали заявление Данилова о минских соглашениях

Минские договоренности являются единственным соглашением об окончании войны на Донбассе, которое признает Россия, сказал Михаил Подоляк.

| Автор: Шароди Диана

Власти Украины считают минские соглашения рамочными и намерены найти шаги по их выполнению, гарантирующие долговременный мир. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 1 февраля.

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Об этом пишет Корреспондент.

Так Подоляк прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о невозможности выполнения этих соглашений.

"На протяжении всех лет существования Минских договоренностей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидается, что в этой дискуссии участвуют, в частности, и чиновники Украины, в частности, господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле", - подчеркнул он.

"В чем значение "Минска"? Это единственное соглашение об окончании войны на Донбассе, которое признает Россия и которое определяет возможный путь к возвращению временно оккупированных территорий ОРДЛО под контроль Украины. Но это рамочное соглашение. Именно для того существует переговорный формат Трехсторонней контактной группы, чтобы согласовать конкретные практические шаги по пути возможного выполнения этого соглашения", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что "Минск" был создан еще во время каденции прошлого президента и действующая политическая команда приняла это соглашение как дипломатическое наследие предыдущих лет.

"Признавая значение этого соглашения, и президент Зеленский, и Офис президента, и вся команда власти работают для того, чтобы определить такие шаги для выполнения "Минска", которые гарантируют Украине честный и долговременный мир. Власть не исключает Минские договоренности, а делает все для того, чтобы в их рамках полностью сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории", - отметил он.

В комментарии Корреспондент.net Подоляк уточнил, что "минские соглашения по определению не могут быть простыми в исполнении, учитывая все политические обстоятельства".

"Но рамочное содержание "Минска" позволяет согласовать такую последовательность шагов, которая обеспечит возвращение Донецка и Луганска под контроль Украины при полном гарантировании суверенитета Украины и нормального правопорядка на всей нашей территории. Конечно, это требует значительной дипломатической работы. Если бы в 2014-2015 годах дипломатия Украины возглавлялась дальновидным и не склонным к теневым схемам и сговорам человеком, а не господином Порошенко, текст Минских соглашений мог бы быть чуть более взвешенным и продуманным. Но история не знает сослагательного наклонения. Какие бы оценки не давались тексту "Минска" нашими гражданами, в том числе и на разных позициях в структурах власти, для государства сейчас именно этот документ является базовым на пути к миру. Господин Данилов, кстати, высказал одну из дискуссионных точек зрения в нашем обществе на то, что текст "Минска" должен был создаваться более рационально. Но сейчас мы можем, а значит - и должны, искать такой формат шагов, чтобы в рамках имеющихся и пока безальтернативных Минских соглашений обеспечить честный, справедливый, стабильный и усиливающий Украину процесс деоккупации наших территорий", - сказал он.

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Напомним, что ранее МИД РФ заявил о безальтернативности "Минска". Сергей Лавров утверждает, якобы украинские власти "препарируют тему реинтеграции нацменьшинств".