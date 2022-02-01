ГБР рассказало о причине обыска у Коболева

Обыски также сегодня правоохранители проводят в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей нескольких частных предприятий.

Следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 февраля, проводят обыск у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в рамках досудебное расследование противоправного отчуждения природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГБр.

Обыски также сегодня правоохранители проводят в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей нескольких частных предприятий.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование противоправного отчуждения 305 млн куб. м природного газа на 2,2 млрд гривен. Следствие проверяет правомерность возвращения "Нафтогазом Украины" в 2020 году долга коммерческим структурам, возникшего более 20 лет назад.

Напомним, что Кабмин уволил Коболева с поста главы "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года. Сам Коболев считает причиной своей отставки накопление госкомпанией 2 млрд долларов свободных средств. При этом он заявлял, что "Нафтогаз" получит убыток вместо планируемой прибыли в 11 млрд гривен.

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Ранее сообщалось, что после увольнения Коболева с поста главы "Нафтогаза" некоторые европейские банки, а также кредиторы выразили обеспокоенность этой ситуацией. Международные партнеры тогда заявили, что ждут от украинской власти подтверждения курса на реформы.

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