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Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Донбасс
Визит Рау продлится с 9 по 11 февраля. В частности, на Донбассе он исследует текущую ситуацию по безопасности как для военных, так и для мирных жителей.
Об этом пишет Polsat News.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Рау в Киеве встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После чего Збигнев Рау посетит место дислокации миссии ОБСЕ на Донбассе.
"Также этот визит будет связан с председательством в ОБСЕ"
— сказано в сообщении МИД.
Стоит добавить, что до визита в Украину Рау также посетит Вашингтон, где у лидера Польши намечена встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"На встречах в Вашингтоне будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, включая кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями РФ и Беларуси, и сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая "Северный поток-2",
— констатировали в МИД Польши.
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