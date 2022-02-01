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Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, возглавляющий ОБСЕ в 2022 году, планирует посетить Киев и Донбасс в рамках рабочего визита.
 |  Автор: Шароди Диана
Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Донбасс
Глава МИД Польши и ОБСЕ Збигнев Рау / EPA / UPG

Визит Рау продлится с 9 по 11 февраля. В частности, на Донбассе он исследует текущую ситуацию по безопасности как для военных, так и для мирных жителей. 

Об этом пишет Polsat News.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Рау в Киеве встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После чего Збигнев Рау посетит место дислокации миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Также этот визит будет связан с председательством в ОБСЕ"

— сказано в сообщении МИД. 

Стоит добавить, что до визита в Украину Рау также посетит Вашингтон, где у лидера Польши намечена встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"На встречах в Вашингтоне будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, включая кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями РФ и Беларуси, и сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая "Северный поток-2",

— констатировали в МИД Польши.

Напомним, Андрей Данилко ответил пропагандисту Соловьеву и посоветовал выпить таблетки от шизофрении. 

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