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"Приходил за сладостями": на Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил

В селе Слобода-Селец Житомирского района 19-летний парень совершил акт вандализма на местном кладбище.
 |  Автор: Шароди Диана
"Приходил за сладостями": на Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил
На Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил / Иллюстративное фото / depositephotos.com

19-летний парень разбил памятники на 14 могилах, сообщает Национальная полиция Житомирской области.

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Об этом сообщает полиция Житомирщины.

Следствие установило, что в конце года юноша побывал на кладбище и разбил памятники на местах захоронений. Всего он развандалил 14 памятников. 

На Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил / zt.npu.gov.ua
На Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил / zt.npu.gov.ua

"Парень время от времени наведывался на кладбище по сладости. По собранным полицейским сведениям и вещественным доказательствам, парень в конце года снова побывал на кладбище и разбил памятники на местах захоронений 14 человек. Свою вину он признал",

— сказано в сообщении полиции. 

На Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил / zt.npu.gov.ua
На Житомирщине юноша разгромил полтора десятка могил / zt.npu.gov.ua

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса.

Напомним, в Украине непогода обесточила 63 населенных пункта. Без электричества находятся жители Житомирской (53), Хмельницкой (7) и Закарпатской областей (3).

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