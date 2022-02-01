Министр Монастырский вскоре может отправиться в отставку, - СМИ

В партии власти готовят отставку министра внутренних дел Дениса Монастырского, который за полгода в должности ослабил управленческую вертикаль, разбалансировал систему и содействовал росту коррупции, что несет огромные риски на фоне угрозы нового витка агрессии. Речь об этом идет в статье «Коллапс МВД. Действительно ли Монастырский может потерять кресло?», опубликованной изданием Golos.ua.

«Украинское сообщество ждет сюрприз: Монастырский готовится освободить кресло главы МВД. Согласно информации из внутренних источников, Арахамия по заданию Зеленского уже начал кулуарно искать голоса за отставку Монастырского. Это решение было принято еще до Нового года. Во фракции «Слуг» подтверждают: под конец года среди сопартийцев и вправду ходила такая информация. Основная причина – недовольство результатами работы главы МВД. Всего за полгода огромная империя, которая ранее была самым эффективным и стабильно работающим ведомством страны, разваливается на части», - говорится в публикации.

Автор указывает, что министр просчитался, набрав слабую и непрофессиональную команду,

«Профессионализма критически не хватало. В частности, это вызвало проблему в коммуникации с другими руководителями ведомств системы. Из ведомства уже по канону «вычистили» огромное количество «старого состава», фактически лишив его носителей профессионализма и опыта на уровне руководства. При этом усиливающегося давления, неблагоприятных условий труда и нарастающей проблемы с заработными платами не выдержало огромное количество офицеров – в конце 2021-го областные руководители уже начали поднимать тревогу: «работать некому». Всего за несколько месяцев ведомство потеряло огромное количество офицеров», - отмечает он.

В публикации также упоминается о проваленном расследовании покушении на первого помощника Президента Шефира и скандале с замминистра Гогиашвили.

«Монастырский слаб – «Слуги» все такие. Я среди них интеллектуалов не видел. Ранее в системе МВД все руководители были профессиональными, включая начальников областных управлений. А сегодня что? Кого набрали? При нынешнем разгуле преступности это что, нормальный кадровый подход? Меняйте Монастырского, но так это ничего не даст. Профессионалы нужны. Общество в депрессии, в агрессии, война, цены людей доедают. С мест всех выгнали, кто хоть чуть-чуть что-то мог. Они не могут даже раскрыть покушение на убийство первого помощника Шефира. Что они вообще могут?» - заявляет политик Геннадий Москаль.

Автор статьи также обратил внимание на растущую коррупцию: «Антон Геращенко развернул целый «бэкофис МВД» и под видом сбора дани для министра ведёт свою подпольную деятельность. Геращенко активно занялся кадрами, принцип прост: несёшь дань, работаешь, нет - увольняют. Та же история и с контрактами и закупками - без отката работа не начинается. Это особо ярко проявляется в работе сервисных центров МВД. Сюда на роль советника втиснули Криклия - он очень хорошо знает, как вербуют кадров в этой структуре и как на ней заработать. Так были проданы многие должности. Обидно, что из-за банальной жадности из системы выкинули достойных и профессиональных людей, превратив структуру в помойку», - отмечается в публикации.